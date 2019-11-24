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24 Kasım 2019, Pazar
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Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda zor günler geçiren Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bol pozisyonlu geçen karşılaşmada sahadan Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları da Trabzonspor'un farklı kazandığı bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
24 Kasım 2019 Pazar 08:06
Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

OLCAY ÇAKIR - D'OBI MIKEL

Ankara'ya gelirken yine sakatları vardı Trabzonspor'un. Ancak o kadar alışılmış bir durumdu ki bu; sorunlarıyla yaşamayı, yüzleşip gerçekleriyle yola devam etmeyi de bir o kadar ezber haline getirdiler.

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Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Zor da olsa her durumda kazanmayı bilen, kazanmak için tüm mücadeleyi sonuna kadar veren; kazanma arzusu yüksek oyuncu grubuna sahip olmak en büyük şansı Trabzonspor'un.

Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

'Alternatif oyuncular, gençler, hamle oyuncuları' adına ne derseniz deyin hepsi hedefe kilitlenmiş gibiler.

Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Dün Ankara'da Obi Mikel'in müthiş dönüşüne tanıklık ettik.

Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bölgesinde yükselen performansı sonrası yaşadığı sakatlık kendisi ve takımı adına nasıl bir "yokluk" haliydi, sanırım geldiğinde anlaşıldı!

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