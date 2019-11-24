Spor yazarları Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda zor günler geçiren Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bol pozisyonlu geçen karşılaşmada sahadan Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları da Trabzonspor'un farklı kazandığı bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
24 Kasım 2019 Pazar 08:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
OLCAY ÇAKIR - D'OBI MIKEL
Ankara'ya gelirken yine sakatları vardı Trabzonspor'un. Ancak o kadar alışılmış bir durumdu ki bu; sorunlarıyla yaşamayı, yüzleşip gerçekleriyle yola devam etmeyi de bir o kadar ezber haline getirdiler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zor da olsa her durumda kazanmayı bilen, kazanmak için tüm mücadeleyi sonuna kadar veren; kazanma arzusu yüksek oyuncu grubuna sahip olmak en büyük şansı Trabzonspor'un.
'Alternatif oyuncular, gençler, hamle oyuncuları' adına ne derseniz deyin hepsi hedefe kilitlenmiş gibiler.
Dün Ankara'da ObiMikel'in müthiş dönüşüne tanıklık ettik.
Bölgesinde yükselen performansı sonrası yaşadığı sakatlık kendisi ve takımı adına nasıl bir "yokluk" haliydi, sanırım geldiğinde anlaşıldı!