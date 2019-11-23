Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor milli aranın ardından Süper Lig2in 12'inci haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Trabzonspor'da sakat futbolcuların çokluğu can sıksa da zorlu karşılaşmada parola galibiyet. Bordo-mavililerde milli arada sakatlığını atlatan Sturridge'in zorlu karşılaşmada Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenirken Fırtına'dan sürpriz bir karar çıkmış ve İngiliz yıldız Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmemişti. O kararın arkasında yatan gerçek ortaya çıktı. İşte Trabzonspor'da Sturridge gerçeği...

23 Kasım 2019 Cumartesi 11:12 Güncelleme: 23.11.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





