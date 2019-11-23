Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor milli aranın ardından Süper Lig2in 12'inci haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Trabzonspor'da sakat futbolcuların çokluğu can sıksa da zorlu karşılaşmada parola galibiyet. Bordo-mavililerde milli arada sakatlığını atlatan Sturridge'in zorlu karşılaşmada Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenirken Fırtına'dan sürpriz bir karar çıkmış ve İngiliz yıldız Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmemişti. O kararın arkasında yatan gerçek ortaya çıktı. İşte Trabzonspor'da Sturridge gerçeği...
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:12 Güncelleme: 23.11.2019 11:12
Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor bugün Ankaragücü deplasmanına liderlik için çıkacak. Sakat olan Novak'ın yerine sol bekte Kamil Ahmet oynayacak. Sturridge ise riske edilmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Trabzonspor bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo-mavili takım, kazanması halinde puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Çekyalı sol bek Filip Novak'ın ardından genç Abdurrahim Dursun'un da sakatlandığı Fırtına'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın jokeri Kamil Ahmet Çörekçi sol bekte oynayacak.

Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

Yusuf Sarı yokken sağ kanat, Sosa ve Obi Mikel yokken de orta sahada görev yapan Kamil, bu kez sol bekte ter dökecek.

Trabzonspor'da Sturridge gerçeği ortaya çıktı

BU SEZON 16. SAKATLIK

Trabzonspor'da genç sol bek Abdurrahim Dursun, bu sezon sakatlanan 16. isim oldu. Daha önce şu isimler sakatlık yaşamıştı: Arda Akbulut, Majid Hosseini, Fernandes, Novak, Pereira, Kamil Ahmet, Onazi, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Sturridge, Caleb Ekuban.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN