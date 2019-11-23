İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak. Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giren bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında mutlak galibiyetle parolasıyla sahaya çıkacak. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü 11'i...
23 Kasım 2019 Cumartesi 07:31
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SüperLig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü bugün Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.
AvrupaLigi'nde iddiası kalmayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklanırken, teknik direktör Ünal Karaman, bugünkü Ankaragücü maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek.
Cezalı Uğurcan'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'e emanet edecek 53 yaşındaki hocanın, cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor.