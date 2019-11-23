İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak. Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giren bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında mutlak galibiyetle parolasıyla sahaya çıkacak. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü 11'i...
23 Kasım 2019 Cumartesi 07:31
İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü bugün Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak.

İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.

İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklanırken, teknik direktör Ünal Karaman, bugünkü Ankaragücü maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek.

İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i

Cezalı Uğurcan'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'e emanet edecek 53 yaşındaki hocanın, cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor.

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