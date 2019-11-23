Ahmet Ağaoğlu'ndan maç sonu açıklaması
Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda zor günler geçiren Ankaragücü'ne konuk oldu. Karadeniz ekibi mücadeleden 3-0'lık skorla ayrılarak 22 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrası A Spor'un sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, "Galibiyet her zaman güzeldir. 3 puanı 3 golle aldık. Biraz da rahat bir maç oldu. Özellikle Ankaragücü'nün eksik kalmasından sonra oyunun tamamen hakimiydik. Önümüzdeki maçlar için de enerjiye ihtiyacımız var. " ifadelerini kullandı.
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