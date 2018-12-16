Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor!
Bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Trabzonspor... Bir yanda bordo-mavili takımda efsane olmuş Kartal’ın hocası Şenol Güneş, diğer yanda öğrencisi Ünal Karaman...
Avrupa'dan elenen siyah-beyazlılar, kazanarak lige tutunmak istiyor.
Son 3 maçını galip bitiren Fırtına da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
2018'in son derbisinde bu akşam 19.00'da Vodafone Park'ta futbol şöleni yaşanacak.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA
- Şenol Güneş güven tazeleyecek
- Kartal yeniden hayata dönecek
- Zirve için umutlar artacak
- Ünal Karaman bir ilki başaracak
- Takım tırmanışını sürdürecek
- Şampiyonluk sesleri yükselecek
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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