Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor!
18 Mart 2019, Pazartesi
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'u ağırlıyor!

Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor!

Bir tarafta , diğer tarafta ... Bir yanda bordo-mavili takımda efsane olmuş Kartal’ın hocası , diğer yanda öğrencisi ...

Avrupa'dan elenen siyah-beyazlılar, kazanarak lige tutunmak istiyor.

Son 3 maçını galip bitiren Fırtına da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

2018'in son derbisinde bu akşam 19.00'da Vodafone Park'ta futbol şöleni yaşanacak.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA

  • Şenol Güneş güven tazeleyecek
  • Kartal yeniden hayata dönecek
  • Zirve için umutlar artacak
TRABZON KAZANIRSA
  • Ünal Karaman bir ilki başaracak
  • Takım tırmanışını sürdürecek
  • Şampiyonluk sesleri yükselecek

  1. 16.12.2018
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