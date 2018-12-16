Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor!

Avrupa'dan elenen siyah-beyazlılar, kazanarak lige tutunmak istiyor.



Son 3 maçını galip bitiren Fırtına da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.



2018'in son derbisinde bu akşam 19.00'da Vodafone Park'ta futbol şöleni yaşanacak.



BEŞİKTAŞ KAZANIRSA

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