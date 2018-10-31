Rakip Bugsaş
Trabzonspor, 4. turda BUGSAŞ ile saat 13.00’te karşılaşacak
Yedek isimler sahne alacak
BUGSAŞ maçı öncesi Fırtına'da Kamil, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf sakat. Teknik direktör Ünal Karaman'ın BUGSAŞ Spor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç isimlere de forma vermesi bekleniyor.
İşte ilk 11
Teknik direktör Karaman'ın bugün sahaya Uğurcan- Zeki, Hüseyin, Batuhan, İbanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban 11'iyle çıkması bekleniyor. Bu isimler genelde yedek.
Joao Pereira maçı bekliyor
Antalya deplasmanında son anda kadrodan çıkarılan Joao Pereira, pazar günü ligde Bursa maçında forma giyecek. Bu sezon fırtına gibi ve görev aldığı 9 maçta 4 asist yapan 34 yaşındaki sağ bek, "Kendimi kötü hissetmiştim. Şimdi iyiyim ve Bursaspor'u kesinlikle yenmek istiyoruz" dedi.
8 yıllık hasret
Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlki 1976-77'de olmak üzere toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, en son 2009-10'da kupayı müzesine götürmüştü.
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