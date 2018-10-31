Rakip Bugsaş – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Rakip Bugsaş

    Rakip Bugsaş

    , 4. turda BUGSAŞ ile saat 13.00’te karşılaşacak

    Süper Lig'de iki haftalık galibiyet serisinin ardından son iki maçından beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan , kupada moral bulmak istiyor. 'na 4'üncü Tur'da dahil olan bordo-mavililer, bugün deplasmanda BUGSAŞ'ı mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. 13.00'te Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Maçı A Spor naklen verecek.

    Yedek isimler sahne alacak
    BUGSAŞ maçı öncesi Fırtına'da Kamil, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf sakat. Teknik direktör Ünal Karaman'ın BUGSAŞ Spor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç isimlere de forma vermesi bekleniyor.

    İşte ilk 11
    Teknik direktör Karaman'ın bugün sahaya Uğurcan- Zeki, Hüseyin, Batuhan, İbanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban 11'iyle çıkması bekleniyor. Bu isimler genelde yedek.

    Joao Pereira maçı bekliyor
    Antalya deplasmanında son anda kadrodan çıkarılan Joao Pereira, pazar günü ligde Bursa maçında forma giyecek. Bu sezon fırtına gibi ve görev aldığı 9 maçta 4 asist yapan 34 yaşındaki sağ bek, "Kendimi kötü hissetmiştim. Şimdi iyiyim ve Bursaspor'u kesinlikle yenmek istiyoruz" dedi.

    8 yıllık hasret
    Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken , bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlki 1976-77'de olmak üzere toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, en son 2009-10'da kupayı müzesine götürmüştü.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Bugsaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN