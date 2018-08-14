Morteza’dan vazgeçildi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Morteza’dan vazgeçildi

    Morteza’dan vazgeçildi
    Bordo-mavili takımın bir süredir transferi için çalışma yürüttüğü ve hafta sonu 'a getirdiği İranlı stoper Morteza Pouraliganji ile anlaşma sağlanamadı. maçını tribünden izleyen 26 yaşındaki oyuncu ile son kez masaya oturan yönetim, transferde geri adım attı. Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Morteza'nın bitmek bilmeyen talepleri nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Oyuncu 'a döndü, Fırtına alternatiflere bakıyor.
    1. 14.8.2018
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