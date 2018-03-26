Yusuf Yazıcı& Okay’a tebrik – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    & Okay’a tebrik

    Yusuf Yazıcı& Okay’a tebrik

    Teknik direktör , A 'daki oyuncuları yakından takip ediyor.

    Teknik direktör , A 'daki oyuncuları yakından takip ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu çerçevede İrlanda karşısında başarıyla forma giyen ve Okay Yokuşlu'yu telefonla arayarak tebrik etti. Çalımbay, Yusuf'u yaptığı asistten dolayı, Okay'ı da orta sahadaki etkili performansı nedeniyle kutladı. Çalımbay özellikle Okay'ın son dönemde artan grafiğinden memnun.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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