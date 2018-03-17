Trabzonspor seri peşinde
Süper Lig’de son oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor’u da mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Süper Lig'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maçta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Castillo, Durica, Bero ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece hücum hattında Yusuf'un yerine sakatlığının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür'e forma verebileceği öğrenildi.
EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2. KEZ
Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR
Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.
MUHTEMEL 11: Onur- Pereira, Okay, Uğur, Novak- Onazi, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Burak
SAKAT: Esteban, Mustafa, Durica, Bero, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:50
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 1
Yorum
bora ee Tudor da 8 de 7galibiyet birde beraberlik yapmıstı puan kayıplarıda zorlu haftalarda basladı görecegiz bence FB yenecek skor 4-1
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Tarihe geçelim
Toplam 1
Yorum
taraftar Lorant geçirdi tarihe ,Fatih'i..
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 3
Yorum
FENERLİ Olsun Dünyanın en güzel takımı canın sağolsun, biz hep yanınızdayız...
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