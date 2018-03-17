Geniş transfer raporu
Kalacakmış gibi çalışan Rıza Çalımbay, transfer yasağının kalkma ihtimalini düşünerek takımda kalmasını ve gitmesini istediği oyuncular ile takviye yapılacak bölgeleri içeren rapor hazırlıyor
YENİ YAPILANMA LAZIM
Şampiyonluk için yeniden yapılanmanın şart olduğunu düşünen Rıza Çalımbay, raporunu tamamladıktan sonra o tarihte hangi yönetim görevde ise ona teslim edecek.
Yunus Emre SEL
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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