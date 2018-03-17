Bu gurur Trabzon’un – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Bu gurur Trabzon’un

    Bu gurur Trabzon’un

    A ’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna en fazla oyuncuyu bordomavili takım verdi

    Trabzonspor'da milli sevinç... A 'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna bordo-mavili takımdan 4 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör tarafından açıklanan aday kadroda; Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ile Uğur Demirok da yer aldı. Bordo-mavili takım böylece uzun yıllar sonra A Milli Takım'a en fazla oyuncu veren kulüp oldu. 19 Mart Pazartesi günü Riva'da toplanacak olan milliler, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

    Burak ve Onur yok!
    Fırtına'da Burak Yılmaz ile kaptan ise aday kadroya davet edilmedi. Lucescu'nun iki tecrübeli ismi çağırmaması şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle Burak, Süper Lig'de 19 maçta 19 golle krallık yarışında 2. sırada yer alıyor. Kaptan Onur da daha önce Trabzonspor'dan çağrılan ilk isimdi...
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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