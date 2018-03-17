Bu gurur Trabzon’un
A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna en fazla oyuncuyu bordomavili takım verdi
Burak ve Onur yok!
Fırtına'da Burak Yılmaz ile kaptan Onur Recep Kıvrak ise aday kadroya davet edilmedi. Lucescu'nun iki tecrübeli ismi çağırmaması şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle Burak, Süper Lig'de 19 maçta 19 golle krallık yarışında 2. sırada yer alıyor. Kaptan Onur da daha önce Trabzonspor'dan çağrılan ilk isimdi...
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:18
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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