Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.
İşte Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları:
Kötü başlamadık. Sadece berabere kalıyorduk, onu abartıyorlardı. Bu puan, puandır diyorduk biz, bu bir gün dönecekti. İlk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. 20 dakikadan sonra bize döndü maç. Son pasları biraz daha iyi değerlendirsek, çok daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Burak'ın kart görmesini istemezdik, gördüğü pozisyon da gereksiz bir pozisyondu. Bir bakıma da siliniyor, sıfırlanıyor, o da bizim için bir avantaj. Beşiktaş'la karşılaşacağız zor bir maç olacak. Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Elimizden geleni yapacağız.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:36
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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