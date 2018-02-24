Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay'dan Burak ve yorumu

    Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu

    Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    ligin 23. haftasında deplasmanda 'u 2-1 yendi. Trabzonspor'da , maçta gördüğü sarı kartla mücadelesi öncesi cezalı konuma düştü. Bordo-mavililierin çalıştırıcısı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları:

    Kötü başlamadık. Sadece berabere kalıyorduk, onu abartıyorlardı. Bu puan, puandır diyorduk biz, bu bir gün dönecekti. İlk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. 20 dakikadan sonra bize döndü maç. Son pasları biraz daha iyi değerlendirsek, çok daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Burak'ın kart görmesini istemezdik, gördüğü pozisyon da gereksiz bir pozisyondu. Bir bakıma da siliniyor, sıfırlanıyor, o da bizim için bir avantaj. Beşiktaş'la karşılaşacağız zor bir maç olacak. Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Elimizden geleni yapacağız.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN