Fırtına galibiyete odaklandı

Fenerbahçe ile 16'sı Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yaptığı son 17 resmi müsabakada galip gelemeyen bordo-mavililer, bu istatistiğe son vermek istiyor.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, hafta sonundaki karşılaşmanın kendileri için belki de sezonun en kritik maçı olacağını belirtti.

Ligde üst sıralarda yer almak istediklerini, bunun için de Fenerbahçe karşılaşmasından galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Çubukçu, "Ligin ilk yarısında deplasmanda kazanabileceğimiz bir karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştık. Bu kez galip gelerek bu sonuçlara bir son vermek istiyoruz." dedi.

Çubukçu, bu sezon puan cetvelinde üst sıralarda yer alan rakipleri karşısında hiç yenilmediklerini ifade ederek, "Galatasaray'ı, sahamızda kazanmamız gereken bir maçta mağlup etmiştik. Bu kez de kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir maç. Fenerbahçe karşısında galip gelmek zorundayız. Takımımızın kalitesine güveniyoruz. İnşallah yolumuza 3 puan alarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Karşılaşmanın önemini bildiklerini belirten Çubukçu, şöyle devam etti:"Uzun yıllara dayanan rekabetlerin yaşandığı maçların atmosferi farklı oluyor. Fenerbahçe karşılaşmasının da daha farklı bir atmosferi oluyor. 'Biz bu yarışta yer almak istiyoruz.' diyorsak bu maçtan iyi sonuçla ayrılmamız gerekiyor. Kalan 16 maçımızdan sadece birini oynayacağız ama ilk oynayacağımız müsabaka, en önemli maçımız. Eğer rakibimiz Fenerbahçe ise bu daha da önemli hale geliyor. İkinci yarı fikstür avantajımız var. Zirvedeki rakiplerimizle sahamızda oynayacağız. Bu müsabakaların ilkini kazanarak bu avantaj maçlarımıza iyi başlamamız da gerekiyor. "

Ahmet Çubukçu, taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini ve rekor sayıda taraftar beklediklerini kaydederek, "40 bine yakın taraftarımızın desteğiyle sahamızdaki bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız her zaman yanımızda oldu. Onlara bir kez daha ihtiyacımız var. Taraftarımız sahada her ne olursa olsun sakin bir şekilde ancak 90 dakika boyunca da coşku ve heyecanla takıma destek versin. Sahamızda mücadele edecek futbolcularımız da inşallah onları mutlu edecek sonuçları alacak." ifadelerini kullandı.