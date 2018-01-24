Burak Yılmaz orada görüntülendi
Hafta sonu Fenerbahçe'yle sahasıyla karşılaşacak Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Armutlu'da görüntülendi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:08
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Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
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Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
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Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
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