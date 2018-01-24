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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> orada görüntülendi

    Hafta sonu Fenerbahçe'yle sahasıyla karşılaşacak Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Armutlu'da görüntülendi.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:08
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