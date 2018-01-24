Herkes el ele verdi
Okay Yokuşlu, Atiker Konyaspor maçı sonrası üzgün olduklarını söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu, "Kupadan sonra ligde de rakibimize puan kaptırdık. Bu bizim için iyi olmadı. Bu hafta F.Bahçe derbisinde istediğimizi almamız şart. Bunun için tüm takım kenetlenmiş durumda" dedi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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