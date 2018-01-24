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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Herkes el ele verdi

    Herkes el ele verdi
    Okay Yokuşlu, maçı sonrası üzgün olduklarını söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu, "Kupadan sonra ligde de rakibimize puan kaptırdık. Bu bizim için iyi olmadı. Bu hafta F.Bahçe derbisinde istediğimizi almamız şart. Bunun için tüm takım kenetlenmiş durumda" dedi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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