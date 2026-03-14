CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
West Ham United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e boyun eğen Manchester City, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Ligde kalma savaşı veren West Ham United’a konuk olan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 3 puan peşinde. Peki, West Ham - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevunun detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 14:39
West Ham-Manchester City maçı canlı takip et

Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Londra Stadyumu'nda West Ham United'ın konuğu oluyor. Hafta içi Avrupa'da ağır bir yenilgi alan City, gözünü yeniden lige çevirdi. Zirvede Arsenal ile olan puan farkını azaltmak isteyen Manchester temsilcisi, rakibine karşı oynadığı son 20 lig maçındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi West Ham ise Fulham galibiyetiyle nefes alsa da hala düşme hattının sıcaklığını hissediyor. "Hammers", evindeki 3 maçlık yenilmezlik serisine güvenerek güçlü rakibinden puan koparmaya çalışacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

West Ham-Manchester City maçı, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 23:00'te başlayacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED VS MANCHESTER CITY MAÇI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

UEFA, F.Bahçe'den savunma istedi!
Özbek'ten tarihi prim kararı!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu | Abrahan Lincoln kaçıyor: Tahran vurduk dedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti!
