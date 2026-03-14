West Ham United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Londra Stadyumu'nda West Ham United'ın konuğu oluyor. Hafta içi Avrupa'da ağır bir yenilgi alan City, gözünü yeniden lige çevirdi. Zirvede Arsenal ile olan puan farkını azaltmak isteyen Manchester temsilcisi, rakibine karşı oynadığı son 20 lig maçındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi West Ham ise Fulham galibiyetiyle nefes alsa da hala düşme hattının sıcaklığını hissediyor. "Hammers", evindeki 3 maçlık yenilmezlik serisine güvenerek güçlü rakibinden puan koparmaya çalışacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

West Ham-Manchester City maçı, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 23:00'te başlayacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED VS MANCHESTER CITY MAÇI İZLE