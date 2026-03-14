Samsunspor sosyal medya paylaşımları nedeniyle 137 kişi hakkında hukuki işlem başlatacak!

Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor, Fenerbahçe maçı sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım hakkında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar hakkında 137 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Karadeniz ekibi, 24 saat içinde özür dilenmemesi halinde yasal süreç başlatılacağını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 14:17 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 14:20
Samsunspor, Fenerbahçe maçı sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım'a yönelik sosyal medyada yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımları tespi etti. Karadeniz ekibi, belirlenen 137 kişi hakkında işlem başlatılacağını ve 24 saat içinde özür dilenmemesi halinde yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından, tribünde bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi kızı Zeycan Yıldırım'a yönelik sözlü hakaret ve tehdit nedeniyle kulüpten açıklama yapıldı. Kırmızı-beyazlı kulübün hukuk departmanı tarafından yürütülen incelemelerde şu ana kadar 137 kişinin tespit edildiği bildirildi.

24 SAAT İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLENMEDİĞİ TAKDİRDE SAVCILIĞA BAŞVURULACAK

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir. Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir. 24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal savcılık başvuruları yapılacaktır. Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır."

Özbek'ten tarihi prim kararı!
"Tedesco, F.Bahçe'nin sonunu getirdi!"
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu | Abrahan Lincoln kaçıyor: Tahran vurduk dedi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti!
