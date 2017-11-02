Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, kondisyon salonunda çalışan Juraj Kucka, Tomas Hubocan ve Theo Bongonda katılmadı. Burak Yılmaz ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Galatasaray maçında hafif bir sakatlık geçiren Ogenyi Onazi, takımla çalışmalara başladı.
Bordo-mavili oyuncular, yarım sahada çift kale maç oynadıktan sonra son bölümde şut çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14.30'da uçakla Kayseri'ye gidecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:03
-
Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
-
Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.