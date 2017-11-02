Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, kondisyon salonunda çalışan Juraj Kucka, Tomas Hubocan ve Theo Bongonda katılmadı. Burak Yılmaz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Galatasaray maçında hafif bir sakatlık geçiren Ogenyi Onazi, takımla çalışmalara başladı.

Bordo-mavili oyuncular, yarım sahada çift kale maç oynadıktan sonra son bölümde şut çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14.30'da uçakla Kayseri'ye gidecek.