Nadal, Paris Masters'tan çekildi
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Paris Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İspanyol tenisçinin sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi.
Nadal'ın çekilmesinin ardından tek erkekler dünya sıralamasında Sırp Novak Djokovic'in zirveye çıkması kesinleşti.
Gelecek pazartesi güncellenecek listede zirveye yerleşecek Djokovic, bir sezona ilk 20 dışında başlayarak ilk sıraya yükselen tarihteki ikinci tenisçi olacak. Eski Rus tenisçi Marat Safin, Djokovic'in başarısını 2000 yılında gerçekleştirmişti.
Öte yandan, turnuvanın favorilerinden İsviçreli Roger Federer, Kanadalı Milos Raonic'in sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesiyle üçüncü tura yükseldi.
Paris Masters Tenis Turnuvası, 4 Ekim'e kadar sürecek.
- 31.10.2018 20:24
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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