Nadal, Paris Masters'tan çekildi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Nadal, Paris Masters'tan çekildi

    Nadal, Paris Masters'tan çekildi

    İspanyol tenisçi , sakatlığı nedeniyle 'nda mücadele edemeyecek.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İspanyol tenisçinin sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi.

    Nadal'ın çekilmesinin ardından tek erkekler dünya sıralamasında Sırp 'in zirveye çıkması kesinleşti.

    Gelecek pazartesi güncellenecek listede zirveye yerleşecek Djokovic, bir sezona ilk 20 dışında başlayarak ilk sıraya yükselen tarihteki ikinci tenisçi olacak. Eski Rus tenisçi Marat Safin, Djokovic'in başarısını 2000 yılında gerçekleştirmişti.

    Öte yandan, turnuvanın favorilerinden İsviçreli , Kanadalı Milos Raonic'in sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesiyle üçüncü tura yükseldi.

    , 4 Ekim'e kadar sürecek.

    1. 31.10.2018 20:24
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