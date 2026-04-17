Göztepe'de, son olarak İzmir'de Kasımpaşa maçında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından kaptanlar Heliton, Lis ve İsmail Köybaşı, futbolcularla önemli bir toplantı yaptı. Kaptanlar, "Geçmişi unutun, önümüze bakın" mesajı vererek Avrupa hedefi etrafında kenetlenme çağrısı yaptı. Futbolcular da bu konuşmayla moral buldu ve kalan maçlarda daha kararlı bir duruş sergileme sözü verdi. Avrupa hayali kuran İzmir ekibi, taraftarının da gücüyle birlikte Süper Lig'de kalan 5 maçta maksimum puan toplamayı hedefliyor.

22 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

Kritik Kocaelispor deplasmanında yarın boy gösterecek olan Göztepe, rakibine karşı son yıllarda istediği sonuçları elde edemedi. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Körfez ekibiyle oynadığı son 3 karşılaşmada, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 2003- 2004 sezonundan bu yana Kocaelispor'u deplasmanda mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, bu kez kötü seriyi bitirip hayalini kurduğu Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. Kocaeli'de mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Kamerunlu stoper Bokele'nin durumu ise belirsizliği koruyor.

İZMİT'TEKİ MAÇ NEFES KESMİŞTİ

İki takımın lig rekabetinde her maçı çekişmeli geçiyor. Trendyol 1. Lig'deyken İzmit'te oynanan son maçta Kocaelispor, Göztepe'yi 2-0 mağlubiyetten müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup etmişti. Kocaelispor ile Göztepe tarihlerinde 15 kez karşı karşıya geldi. Göztepe, yalnızca 3 galibiyet elde etti. Geride kalan 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.