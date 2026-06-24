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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin isteği doğrultusunda bir rapor hazırladı. Çetin'in takımın yıldız futbolcuları Marco Asensio, Milan Skriniar ve Ederson ile ilgili kararı dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getilirken, Oğuz Çetin'in de futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Fenerbahçe'de futbol yapılanmasında görev alan Oğuz Çetin'den başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımın son durumu için rapor istedi.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

"İmparator" lakaplı efsane isim de tüm incelemeleri yaptıktan sonra raporunu hazırladı ve yönetime sundu.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Çetin'in raporunda; özellikle 3 ismin yanında kırmızı kalemle 'satılamaz' notu düştüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Çetin'in 'satılamaz' dediği o isimler; kaptan Milan Skriniar, Marco Asensio ve kaleci Ederson...

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

40 MİLYONU GEÇERSE...

Çetin, tüm kadro planlamasının bu üç isme göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Takımdaki diğer oyunculara gelecek olan her türlü teklif değerlendirmeye alınacak. Gerektiği takdirde ise yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Sadece bu üç yıldızın yeni sezonda Fenerbahçe'deki yeri garanti.

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Milan Skriniar, Marco Asensio ve Ederson için 40 milyon euronun üzerinde teklifler gelirse kulübün menfaatleri gereği değerlendirmeye alacak.

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