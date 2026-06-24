Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den flaş rapor! Asensio, Ederson ve Skriniar'a teklif gelirse...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin isteği doğrultusunda bir rapor hazırladı. Çetin'in takımın yıldız futbolcuları Marco Asensio, Milan Skriniar ve Ederson ile ilgili kararı dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 06:50
"İmparator" lakaplı efsane isim de tüm incelemeleri yaptıktan sonra raporunu hazırladı ve yönetime sundu.
Çetin'in raporunda; özellikle 3 ismin yanında kırmızı kalemle 'satılamaz' notu düştüğü belirtildi.
Çetin'in 'satılamaz' dediği o isimler; kaptan Milan Skriniar, Marco Asensio ve kaleci Ederson...
40 MİLYONU GEÇERSE...
Çetin, tüm kadro planlamasının bu üç isme göre yapılması gerektiğini vurguladı.
Takımdaki diğer oyunculara gelecek olan her türlü teklif değerlendirmeye alınacak. Gerektiği takdirde ise yollar ayrılacak.
Sadece bu üç yıldızın yeni sezonda Fenerbahçe'deki yeri garanti.
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Milan Skriniar, Marco Asensio ve Ederson için 40 milyon euronun üzerinde teklifler gelirse kulübün menfaatleri gereği değerlendirmeye alacak.
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