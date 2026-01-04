Kocaelispor’dan sürpriz hamle

Kocaelispor'da transfer hareketliliği sürüyor. Körfez ekibinin gündemine son olarak, Hull City'de forması giyen Nijeryalı futbolcu, David Akintola'nın girdiği öne sürüldü. Yönetim, yabancı kontenjanında henüz yer açamadığı için bu dönemde önceliği yerli oyunculara veriyor. Ancak olası bir yabancı oyuncu ayrılığı durumunda, Nijeryalı kanat oyuncusunun listenin ilk sıralarında yer alabileceği belirtiliyor.