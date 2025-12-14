Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta, futbolseverlerin nefesini kesecek bir derbiye sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek bu kritik mücadele, zirve yarışını ve üst sıralardaki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir sezon geçiren bordo-mavililer, topladıkları 34 puanla şampiyonluk hattından kopmamak adına bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Beşiktaş cephesinde ise tablo daha farklı bir motivasyon barındırıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından 25 puanla 5. sırada bulunan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın liderliğinde devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ouali, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Abraham

TS-BJK MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sezona damga vurmaya devam eden Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde 2. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak beklenmedik puan kayıpları yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 15 hafta sonunda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 2 maç kala derbide hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ERNEST MUCI BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Sezon başında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan ve son haftalarda gösterdiği performansla bordo-mavili tribünlerin gönlüne taht kurmayı başaran Ernest Muçi, Beşiktaş'a rakip olmaya hazırlanıyor. Fatih Tekke yönetiminde kendini bulan Arnavut futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyerken, 5 gol ve 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 142. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yapacakları maçla 142. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Rekabette 52 yılı aşkın sürede oynanan 141 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 36 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 195 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 160 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

LİGDE 105. TS-BJK MAÇI

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 104 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.

KARADENİZ'DE FIRTINA ÜSTÜNLÜĞÜ

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor. İki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 9'u Papara Park'ta oynanan 51 karşılaşmada Trabzonspor 72 gol attı, Beşiktaş ise 62 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı. İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligdeki son 3 maçta rakibinden 7 puan alan İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, Trabzonspor'a son olarak 17 Eylül 2023'te Trabzon'da oynanan mücadelede 3-0'lık skorla kaybetti.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda tedavi süreçleri devam eden Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Jota Silva, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş kadrosunda bir süredir yer almayan Rafa Silva ise Trabzon deplasmanında olmayacak. Öte yandan, siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda sezonun ilk yarısındaki son maç olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla elde etti. Beşiktaş, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.