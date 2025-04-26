Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay önderliğinde kümede kalma mücadelesi veren Yiğidolar, son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Bir an önce 3 puan alarak küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Sivasspor, Antalyaspor karşısında kazanmanın yollarını arıyor. 31 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu ile son haftalarda önemli puanlar toplayan Antalyaspor ise 40 puanla 12. sırada bulunuyor. Son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Akdeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Moutoussamy, Bekir, Charisis, Efkan, Rodrigues, Manaj

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Soner, van de Streek, Safuri, Samudio, Larsson

Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.