28’inci haftanın VAR kayıtları

TFF Süper Lig'de 28'inci haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. İşte 3 karşılaşmanın VAR kayıtları: G.SARAY ANTALYASPOR:

(Galatasaray'ın kazandığı penaltı) VAR: Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak OZAN ERGÜN: Tamam, görüyorum. Elleri omzun yukarısındave penaltı veriyorum, kart yok. VAR: Evet anlaşıldı, kartsız penaltı. KONYASPOR-BEŞİKTAŞ:

(Melih Bostan'ın kırmızı kartı) VAR: Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. 91 numaranın müdehalesini göreceksin. ALİ ŞANSALAN: Tamam gördüm. VAR: Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet. ALİ ŞANSALAN: Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat. VAR: Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açır bir görüntüsü. ALİ ŞANSALAN: Oynat, Sarı kart iptal.