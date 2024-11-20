Göztepe hazır

Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, güçlü rakibi karşısında bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini almanın peşinde olacak. Gol bulmakta sıkıntı yaşamayan Göz-Göz'de Beşiktaş maçı öncesinde 12 farklı oyuncu ağları sarsmayı başarırken, bu durum camiayı umutlandırıyor. İzmir ekibinde Brezilyalı Romulo 5 golle takımının en skorer ismi oldu. Juan ve Solet de 2'şer kez fileleri sarsarken, sol bek Djalma, stoperler Koray, Heliton ve Taha, orta saha oyuncuları Doğan, Matsuki, Ahmed ve Tijanic ile santrfor Fofana da gol sevinci yaşayan isimler oldu.