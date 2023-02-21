Ağçay dönemi

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi takımda yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'a verildi. Futbolu Ankaragücü'nde 2020 yılında bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyor. 41 yaşındaki Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenmişti. Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden sarı-lacivertlilerde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam olacak.