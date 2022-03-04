Kayseri’ye yakışır!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı eleyerek adını yarı finale yazdıran Kayserispor'da büyük bir sevinç var. Hem ligde hem de kupada yollarına devam ettiklerini ve güzel günler göreceklerinin altını çizen Başkan Berna Gözbaşı, "Bu kupa Kayserispor'umuza yakışır. Tek ruh altında toplandık, başarıya şartlandık, hedeflerimiz var. Önemli olan sürdürülebilir başarı, biz bu yolda gidiyoruz. Hem ligde, hem kupada yolumuza devam edeceğiz. Daha güzel günler göreceğiz. Dört Büyükler'den ikisini eleyerek yolumuza devam ediyoruz. Son haftaların en iyi, en çok alkış alan, gündemdeki takımıyız. Futbol kamuoyunun alkışları, takımımızın yükselişi hepimizi gururlandırıyor" ifadeleriyle camiaya umut dağıttı.

Süper Mario coştu bir kere



Kayserispor'un Hırvat asıllı İsviçreli ünlü golcüsü Mario Gavranovic gollerine devam ediyor. Sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, kupada Beşiktaş karşısında güzel futbolunu 1 golle süsledi. Sarı-kırmızılılarda 11 kez ağları sarsan Gavranovic, bu sezon toplam 20 maça çıktı. Ligde 9 gol atan yıldız forvet, kupada ise 2 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.