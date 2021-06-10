Coentrao bombası!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe’nin, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Fabio Coentrao’nun peşinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi’nden düşen Rio Ave’de oynayan 33 yaşındaki sol bekin menajeriyle temasa geçildiği ve haber beklendiği kaydedildi. Sözleşmesinin son ayına girdiği Rio Ave’de 15 maçta 2 gol atan Portekizli yıldız, Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting Lizbon’da forma giydi.
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe'nin, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Fabio Coentrao'nun peşinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi'nden düşen Rio Ave'de oynayan 33 yaşındaki sol bekin menajeriyle temasa geçildiği ve haber beklendiği kaydedildi. Sözleşmesinin son ayına girdiği Rio Ave'de 15 maçta 2 gol atan Portekizli yıldız, Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting Lizbon'da forma giydi.