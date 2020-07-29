TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig için tarihi karar! Küme düşme ve yabancı kuralı...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, canlı yayında Süper Lig ve küme düşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte yeni kurallar ve o açıklamalar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüplerin uğradığı problemler sonrasında yaşananları değerlendirdi ve Kulüpler Birliği ile beraber Türk futbolu için tarihi kararlar aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından notlar şu şekilde oldu:
"Düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten kulüplerimizi gönülden kutluyorum."
"Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı."
"Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum."
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde oldu:
"Kulüplerimizin pandemi sürecinde koyduğu iyi niyeti fedakarlığı ortaya koymak isterim."
"Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Federasyonumuza yaptığı 'ligden düşmenin ortak talebini' değerlendirdik. Pandemi sürecini ve sonrasında etkileri konuştuk. Yönetim Kurulumuzda, oy birliği ile alınan karara göre, Süper Lig'in yanısıra, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşme olmayacaktır. 2020-21 sezonunda düşme olmayacaktır. 2020-21 sezonu sonunda 4 takım küme düşecek."
"TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır."
"Yabancı oyuncu kuralı değişikliği 2020-21 sezonunda değil, bir sonraki sezon olaan 2021-22 sezonunda uygulanacaktır."
"Takım harcama limitleri, 4 Ağustos, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır."
3. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU
Siirt İl Özel İdaresi Spor
Adıyaman 1954 Spor
Ceyhanspor
Isparta 32 Spor Kulübü
Karaman Belediyespor
Belediye Kütahyaspor
Edirnespor
Tekirdağspor
Çengelköyspor
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 18:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig için tarihi karar! Küme düşme ve yabancı kuralı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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