Kayserispor'da Süper Lig coşkusu! "Yeniden başlıyoruz" - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'da coşkusu! "Yeniden başlıyoruz"

Kayserispor'da Süper Lig coşkusu! "Yeniden başlıyoruz"

Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü , 'de küme düşmenin kaldırılması sonrası yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı. Başkan ile çekildiği sevinç fotoğrafını paylaşan Tokgöz, "Kayserispor sevdalılarının gözü olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz" ifadesini kullandı.

'nin 'de küme düşmeyi bir sezonluğuna iptal etmesinin ardından TFF 1. Lig'e düşmekten kurtulan cephesinde büyük bir sevinç yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü , yaşadığı mutluluğu hesabından paylaştı.

Başkan ile çekildiği sevinç fotoğrafını paylaşan Tokgöz, "Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim,büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mıııııı???" ifadesini kullandı.

BERNA GÖZBAŞI'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kayserispor Bşkanı Berna Gözbaşı da Mustafa Tokgöz'ün ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak Süper Lig'de devam etmelerinin sevincini yaşadı. Gözbaşı, mesajında, "Mücadeleye devam... Süper Lig, Kayserisporumuz, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ile SÜPER... Çağrımıza destek veren başta CB.ımız Sn. @RTErdogan Bakanımız @kasapoglu TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliğinin çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 18:35
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