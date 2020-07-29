Kayserispor'da Süper Lig coşkusu! "Yeniden başlıyoruz"

TFF'nin Süper Lig'de küme düşmeyi bir sezonluğuna iptal etmesinin ardından TFF 1. Lig'e düşmekten kurtulan Kayserispor cephesinde büyük bir sevinç yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Berna Gözbaşı ile çekildiği sevinç fotoğrafını paylaşan Tokgöz, "Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim,büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü aydın olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mıııııı???" ifadesini kullandı.

BERNA GÖZBAŞI'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kayserispor Bşkanı Berna Gözbaşı da Mustafa Tokgöz'ün ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak Süper Lig'de devam etmelerinin sevincini yaşadı. Gözbaşı, mesajında, "Mücadeleye devam... Süper Lig, Kayserisporumuz, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor ile SÜPER... Çağrımıza destek veren başta CB.ımız Sn. @RTErdogan Bakanımız @kasapoglu TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliğinin çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim,büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi.Tüm @KayserisporFK sevdalıların gözü aydın olsun??

Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz

Son bir soru ?

İnananlar burada mıııııı???????????????????? pic.twitter.com/cBjx233rer — Mustafa Tokgöz (@TokgozMustafa1) July 29, 2020