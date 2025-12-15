CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcu...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcu...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği isimlerin yanı sıra takımdan ayrılmak isteyen En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'yle de vedalaşacak. Sarı-lacivertlilerde en az 8 isim gidecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 09:23
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcu...

Fenerbahçe, Ocak ayında büyük bir revizyona hazırlanıyor. Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre hareket edilecek. İlk gelen bilgilere göre; İtalyan çalıştırıcı, başta kadro dışı bıraktığı, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yla yolların ayrılmasını istedi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcu...

Takımda forma şansı bulamayan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz'la devre arasında vedalaşılacak. Bu 5 ismin yanında en az 3 isim daha gidecek. Polonya'dan teklif alan İrfan Can Eğribayat'ın da devre arasında gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcu...

Ayrıca yönetimle görüşüp takımdan ayrılmak istediklerini belirten Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri'ye de gelen teklifler değerlendirilecek. Bu 8 ismin dışında sürpriz isimlerle de yollar ayrılabilir.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
