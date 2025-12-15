Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe, Ocak ayında büyük bir revizyona hazırlanıyor. Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre hareket edilecek. İlk gelen bilgilere göre; İtalyan çalıştırıcı, başta kadro dışı bıraktığı, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yla yolların ayrılmasını istedi.

Takımda forma şansı bulamayan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz'la devre arasında vedalaşılacak. Bu 5 ismin yanında en az 3 isim daha gidecek. Polonya'dan teklif alan İrfan Can Eğribayat'ın da devre arasında gitmesi bekleniyor.