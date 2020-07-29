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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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TFF'den tarihi karar! 'de küme düşme ve yabancı kuralı...

TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de küme düşme ve yabancı kuralı...

'nun Riva'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası 'de 2020-21 sezonunun 21 takımla oynamasına karar verilirken, yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi. İşte alınan o kararlar...

, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla 'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.

YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ

2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 18:30
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