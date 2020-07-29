TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de küme düşme ve yabancı kuralı...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-21 sezonunun 21 takımla oynamasına karar verilirken, yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi. İşte alınan o kararlar...
Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıyla Süper Lig'de önümüzdeki sezon küme düşme konusunu masaya yatırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi masaya yatırıldı ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi.
YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ
2020/2021 sezonu 21 takımla, 2021/2022 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Yeni yabancı kuralı ise 1 yıl ertelendi.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 18:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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