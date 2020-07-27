TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler

TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu istatistiklerini resmi site üzerinden yayınladı. İşte öne çıkan istatistikler...

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:25 Güncelleme: 27.07.2020 13:25
TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler

Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte öne çıkan istatistikler de yayınlandı.

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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler

TFF'nin sitesinden açıklanan raporlarda en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de yer aldı.

TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler

İŞTE 2019-20 SEZONUNA AİT İSTATİSTİKLER

TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler
TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler
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