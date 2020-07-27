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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-20 sezonunda öne çıkan istatistikler
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu istatistiklerini resmi site üzerinden yayınladı. İşte öne çıkan istatistikler...
27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:25
Güncelleme: 27.07.2020 13:25
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Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte öne çıkan istatistikler de yayınlandı.
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TFF'nin sitesinden açıklanan raporlarda en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de yer aldı.