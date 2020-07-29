Malatya'da Süper Lig sevinci! "Çifte bayram yaşıyoruz"

TFF'nin aldığı karar sonrası Süper Lig'de kalan Yeni Malatyaspor cephesi büyük bir mutluluk yaşıyor. Kararı değerlendiren sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, "Malatya olarak çok mutluyuz. Çifte bayram yaşıyoruz. Hataları, eksikleri yaşadık. Bunlardan ders çıkaracağız" ifadesini kullandı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasının ardından açıklamalarda bulundu. TFF'nin aldığı karar sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Gevrek, "Geçen hafta çok üzülmüştük. Bizim de hatalarımız vardı, bunları biliyoruz. Dünkü Kulüpler Birliği'nin aldığı bir karar vardı. Bu çok önemliydi. Bugün Malatya olarak çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve sayın Malatyalı siyasilere çok teşekkür ederim, çok büyük emekleri var'' dedi.
"HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"
Gelecek sezon bambaşka bir Yeni Malatya izleteceklerinin sözünü de veren Gevrek, ''Çifte bayram yaşıyoruz. Zaman da biraz kısıtlı. İkinci yarıda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Mutlaka bir planımız olacak. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde transferler olacak. Hataları, eksikleri yaşadık. Bunlardan ders çıkaracağız'' ifadesini kullandı.
KARAMAN: 5 OYUNCUMUZDA CORONA VİRÜSÜ ÇIKMIŞTI
Öte yandan Yeni Malatya'nın teknik direktörü Hikmet Karaman da alınan karar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Karaman, "Devletimize ve buna onay veren sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Farklı fikirler olabilir. Corona virüsünün inanılmaz etkileri oldu. Hayırlı olsun. Biz küme düşen bir takımın teknik direktörü olarak bunun arkasına sığınmak istemiyoruz. Bizim 5 oyuncumuzda virüs çıktı. Bu bize bir uyarıdır'' dedi.
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel ise şu açıklamayı yaptı:
"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ederiz. Bizce adil olan buydu. Tüm futbol kulüpleri bu pandemi sürecinde lige verilen aradan ve mali sıkıntılardan dolayı çok sıkıntıya girdi. Bu alınan karar, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Artık bu saatten sonra önümüze bakacağız. Yapmış olduğumuz hataları tekrarlamadan Süper Lig'de eski Malatyaspor günlerini, o ruhu getirmeye çalışacağız."
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 20:03
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Malatya'da Süper Lig sevinci! "Çifte bayram yaşıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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