Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka öncesinde taraftarşar tarafından maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin 25, konuk ekibin ise 45 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü'nde sarı kart cezalıları Sedat Ağçay ve Gerson Rodrigues, karşılaşmada forma giyemeyecek. Orkan Çınar'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Aytemiz Alanyaspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Ankaragücü: Ricardo, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Atila Turan, Ricardo Faty, Tiago Pinto, Oscar Scarione, Konrad Michalak, Saba Lobzhanidze, Dever Orgill
Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Alanyaspor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 14:50
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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