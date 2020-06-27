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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 29. haftasında evinde 'nü ağırlıyor. Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puanı almak. Ankaragücü son dönemde oynadığı futbolla beğeni toplayan ekiplerden biri. Ankara temsilcisinin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ilk maçına çıkacak. İki takıma da hedefleri doğrultusunda 3 puan gerekiyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANKARAGÜCÜ FORMDA!

Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 16:54
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