Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puanı almak. Ankaragücü son dönemde oynadığı futbolla beğeni toplayan ekiplerden biri. Ankara temsilcisinin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ilk maçına çıkacak. İki takıma da hedefleri doğrultusunda 3 puan gerekiyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
ANKARAGÜCÜ FORMDA!
Ankaragücü deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi ancak bu süreçte rakiplerine sadece iki kez mağlup oldu.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 16:54
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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