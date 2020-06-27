Trabzonspor'da Ekuban Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-mavililerde karşılaşmaya saatler kala sakatlanan Ekuban, maç kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşanıyor.
Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı.
Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 20:40
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Ekuban Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.