Trabzonspor'da Ekuban Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşanıyor.



Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.