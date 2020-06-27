Trabzonspor'da Ekuban Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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'da Ekuban Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'da Ekuban Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı

'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-mavililerde karşılaşmaya saatler kala sakatlanan Ekuban, maç kadrosundan çıkarıldı.

'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'da Ekuban şoku yaşanıyor.

Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Gana'lı futbolcu, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ekuban'ın durumunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 20:40
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