Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Süper Lig'de güncel puan durumu! (29. hafta)

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan maçı siyah-beyazlı ekip 3-0 kazandı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller ise Burak Yılmaz (2) ve Jeremain Lens'ten geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

26 Haziran 2020 Cuma 23:09 Güncelleme: 26.06.2020 23:10
Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

Süper Lig'in 29. haftasında perde Beşiktaş - Konyaspor maçıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Kara Kartal 3-0 kazandı.

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz (2) ve Jeremain Lens kaydetti.

Süper Lig'de güncel puan durumu! 29. hafta

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