Trabzonsporlu Pereira Galatasaray maçında cezalı duruma düştü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim G.Saray maçında yok

Trabzonsporlu Pereira maçında cezalı duruma düştü

Trabzonsporlu Pereira Galatasaray maçında cezalı duruma düştü

'un yıldız futbolcusu , Ankaragücü maçında gördüğü cezalı duruma düştü. Portekizli sağ bek, gelecek hafta oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.

'in 29. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden 'da şoku yaşanıyor.

Karşılaşma öncesi sınırda bulunan Portekizli sağ bek, 52. dakikada gördüğü cezalı duruma düştü.

Pereira, 30. haftada oynanacak olan Galatatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 22:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonsporlu Pereira Galatasaray maçında cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA