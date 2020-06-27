Trabzonsporlu Pereira Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Joao Pereira, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Portekizli sağ bek, gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor'da Joao Pereira şoku yaşanıyor.
Karşılaşma öncesi sınırda bulunan Portekizli sağ bek, 52. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Pereira, 30. haftada oynanacak olan Galatatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 22:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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