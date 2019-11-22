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22 Kasım 2019, Cuma
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'ya teşekkür

Turkuvaz Medya'ya teşekkür

Başkanı , organizasyon nedeniyle kurumumuzu kutladı: Türk futbolu için çok önemli bir konuyu gündeme taşıyan Grubu’na ve bu etkinliğe öncülük eden ’a teşekkür ediyorum.

Başkanı , 2. Uluslararası Ekonomi Forumu açılış töreninde yaptığı konuşmada 'ya teşekkür etti. Özdemir, "Türk futbol ailesini bir araya getiren bu değerli organizasyona katılmaktan dolayı mutluyum. 'nu 2 yıldır düzenleyen ve Türk futbolu için çok önemli bir konuyu gündeme taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na, bu etkinliğe öncülük eden 'a teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun değerli iş ortağı, ve yayıncımız Turkuvaz Medya Grubu'nu, Türk sporuna olan destekleri ve futbolumuza sağladıkları katkı için de, ayrıca kutluyorum" dedi. Türkiye'nin dünya ve söz sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Özdemir, "Ana hedefimiz, bu ekonomik gücü, el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmak. Bunu sağlayacak olan da sportif başarı ve marka değerini artırmak. Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın 'a büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletin, alt yapı ve stadyumlar başta olmak üzere futbola bu kadar yatırım yaptığı başka bir ülke yok" diye konuştu.

KÜME DÜŞÜRECEĞİZ
Federasyon olarak denk bütçeyi önemsediklerinin altını çizen Özdemir, kulüplere de gözdağı verdi: "Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Geçmiş hatalardan acilen kurtulmalı. Aksi takdirde ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Tüm kulüplerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum."

  1. 22.11.2019
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