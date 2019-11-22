TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu açılış töreninde yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Özdemir, "Türk futbol ailesini bir araya getiren bu değerli organizasyona katılmaktan dolayı mutluyum. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu 2 yıldır düzenleyen ve Türk futbolu için çok önemli bir konuyu gündeme taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na, bu etkinliğe öncülük eden Sayın Serhat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun değerli iş ortağı, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayıncımız Turkuvaz Medya Grubu'nu, Türk sporuna olan destekleri ve futbolumuza sağladıkları katkı için de, ayrıca kutluyorum" dedi. Türkiye'nin dünya ve futbol ekonomisinde söz sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Özdemir, "Ana hedefimiz, bu ekonomik gücü, el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmak. Bunu sağlayacak olan da sportif başarı ve marka değerini artırmak. Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletin, alt yapı ve stadyumlar başta olmak üzere futbola bu kadar yatırım yaptığı başka bir ülke yok" diye konuştu.

KÜME DÜŞÜRECEĞİZ

Federasyon olarak denk bütçeyi önemsediklerinin altını çizen Özdemir, kulüplere de gözdağı verdi: "Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Geçmiş hatalardan acilen kurtulmalı. Aksi takdirde ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Tüm kulüplerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum."