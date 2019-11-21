Süper Lig'in 12. haftaya girilirken verilen milli ara sonrası perde yarın oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçıyla açılıyor. Süper Lig ekiplerinde milli takımlarından sakat dönen oyuncularla birlikte cezası bulunan futbolcuların çokluğu teknik direktörleri sıkıntılı bir sürece sokmuş durumda. İşte Süper Lig'in sakatlık ve cezalı raporu...
21 Kasım 2019 Perşembe 23:26
Güncelleme: 21.11.2019 23:26
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İşte Süper Lig'in sakatlık raporu!
Milli maç arasının ardından Süper Lig'de 12'nci hafta yarın oynanacak Galatasaray – Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.
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İşte Süper Lig'in sakatlık raporu!
Zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada ev sahibi ekip, milli maç arasını en sıkıntılı geçiren takımların başında gelirken, Başakşehir ise bu süreci en iyi değerlendiren takımlardan biri olarak göze çarpıyor.
İşte Süper Lig'in sakatlık raporu!
MİLLİ MAÇ ARASI BİR ÇOK TAKIMA YARAMADI Milli maç arasından dolayı lige verilen arada bir çok Süper Lig kulübü, milli oyuncularından gelen haberlerle sarsıldı.
İşte Süper Lig'in sakatlık raporu!
Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında ise Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Luyindama, Babel, Muslera ve Lemina milli takım kamplarından sakat döndü.
İşte Süper Lig'in sakatlık raporu!
Luyindama'nın Medipol Başakşehir maçında oynaması beklenmezken ileri uçtaki eksiklik dolayısıyla Babel'in forma giymesi bekleniyor. Tedavileri devam eden Lemina ve Muslera'nın da Fatih Terim tarafından sahaya sürülecek ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.