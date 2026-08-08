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Haberler Samsunspor Guarino müjdesi

Guarino müjdesi

Samsunpor Başkanı Yüksel Yıldırım, İtalyan stoper oyuncusu Gabriele Guarino ile anlaştıklarını duyurdu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Guarino müjdesi

Samsunpor Başkanı Yüksel Yıldırım, İtalyan stoper oyuncusu Gabriele Guarino ile anlaştıklarını duyurdu. Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Büyük Samsunspor Taraftarı. Sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. Gabriele Guarino transferimiz Samsunspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İtalya Serie B ligi takımlarından Empoli'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2025- 2026 sezonunda 37 maçta; 3 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu. İtalyan stoper ayrıca ülkesinin milli takımının alt yaş gruplarında 10 kez forma giydi.

KASIMPAŞA İLE 2 HAZIRLIK MAÇI

Samsunspor, bugün Kasımpaşa ile 2 hazırlık maçı yapacak. İki takım saat 10.00'da Kemerburgaz Tesisleri'nde oynayacağı maçın ardından saat 19.00'da da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip, maçın ardından Samsun'a dönecek.

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