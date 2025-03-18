"Galatasaray'ı yeneceğiz"

Kadıköy'de Fenerbahçe'yle golsüz berabere kalarak, Avrupa kupaları iddiasını sürdüren 3'üncü sıradaki Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray'a gözdağı verdi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek için Beşiktaş ve Eyüpspor ile çekişiyoruz. 1 puanı aldık. O kadar mutluyuz ki. Samsunspor taraftarı Samsun'da sokaklarda şampiyon olmuş gibi kutluyor. Bizim için bunlar önemli" dedi.

DÜŞMAN YAPMAYIN

Fenerbahçeli taraftarların kendisine tepki göstermesine anlam veremediğini belirten Yıldırım, "Avrupa hayalimiz var. Beni destekleyin. Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın. Fenerbahçe'nin ayarını ben bozmadım! Yenemediler bizi!" ifadelerini kullandı. Yüksel Yıldırım, Samsun'da oynayacakları G.Saray maçı için de "Tüm Türkiye'ye söylüyorum, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaya oynayacağım" diye umut dağıttı.