Samsunspor’da genc imza

Transfer yasağı bulunan Samsunspor, U19 Takımı'ndan sol kanat Emre Köroğlu'nu profesyonel yaptı. U17 Ligi'nde 21 golle gol kralı olan, U19 Elit A Ligi'nde ise 14 golle 2. olan 18 yaşındaki Köroğlu'yla 2029'a kadar imza atıldı. Kırmızı-şimşeklerde, Fildişili sağ açık Guel Fransa 3. Lig'den Paris 13, kaleci Muammer Yıldırım 2. Lig'den Elazığ, Kongolu santrfor Laura da 1. Lig'den A.Gücü'ne gitti. Santrfor Ercan Kara Avusturya'da R.Wien, sağ bek Mustafa Tan 2. Lig'de Serik, sol bek Enes Albak da 2. Lig temsilcisi Ankara Demir'e kiralandı.