PSG 3-1 Aston Villa | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında PSG, sahasında Aston Villa'yı ağırladı.

Dakika 35'te Morgan Rogers ile öne geçen konuk ekip, avantajı koruyamadı.

PSG, 39. dakikada Desire Doue'nun golü ile skoru eşitledi ve devre arasına 1-1 eşitlik ile girildi.

İkinci yarının başlarında Khvicha Kvaratskhelia ile golü bulan PSG, dakika 49'da 2-1 öne geçti.

90+2'de Nuno Mendes ile fileleri havalandıran ev sahibi PSG, eşleşmenin ilk maçında sahasında Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti ve yarı final kapısını araladı.