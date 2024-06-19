Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oluyor | CANLI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oluyor. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

Kura çekimine seri başı olarak giren sarı-lacivertliler ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano veya Sırbistan'ın Partizan takımlarından biri ile eşleşecek. Fenerbahçe'nin tur atlaması durumunda 3. eleme turundaki rakipleri de çekilecek kurada belli olacak.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

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