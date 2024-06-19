Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oluyor | CANLI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oluyor | CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 13:00
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oluyor | CANLI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oluyor. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

Kura çekimine seri başı olarak giren sarı-lacivertliler ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano veya Sırbistan'ın Partizan takımlarından biri ile eşleşecek. Fenerbahçe'nin tur atlaması durumunda 3. eleme turundaki rakipleri de çekilecek kurada belli olacak.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

📺KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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