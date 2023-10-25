Onana'nın kurtarışı Altay'ı çıldırttı! Tepkisi gündem oldu

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Kopenhag'ı konuk etti.
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Kopenhag'ı konuk etti.
Sahadan 1-0 galip ayrılan United, gruptaki ilk 3 puanını aldı.
Manchester United'ın galibiyet golünü 72. dakikada Harry Maguire kaydetti.
Uzun süredir performansı tartışılan Andre Onana, maçın kahramanı oldu.
PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ
Eeştirilerin odağındaki kaleci, Kopenhag'in son dakikada kazandığı penaltıda Jordan Larsson'a gol izni vermedi.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 12 maçta Manchester United'in kalesini koruyan Onana, kalesinde 20 gol gördü.
ALTAY BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Andre Onana'nın kurtarışının ardından Old Trafford'da büyük mutluluk yaşanırken en çok sevinenlerden biri de maça yedek soyunan milli kaleci Altay Bayındır oldu.
Onana'nın kurtardığı penaltının ardından Altay Bayındır'ın büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.
25 yaşındaki milli kaleci, yaz transfer döneminde 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'e transfer olmuştu.
Altay'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.