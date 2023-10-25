Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Onana'nın kurtarışı Altay'ı çıldırttı! Tepkisi gündem oldu

Onana'nın kurtarışı Altay'ı çıldırttı! Tepkisi gündem oldu

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı. Karşılaşmanın son dakikasında eleştirilerin hedefindeki kaleci Andre Onana'nın kurtardığı penaltı, yedek kulübesinde bekleyen milli eldiven Altay Bayındır'ı çıldırttı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 11:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 10:12
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Onana'nın kurtarışı Altay'ı çıldırdı! Tepkisi gündem oldu

ALTAY BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Andre Onana'nın kurtarışının ardından Old Trafford'da büyük mutluluk yaşanırken en çok sevinenlerden biri de maça yedek soyunan milli kaleci Altay Bayındır oldu.

Onana'nın kurtarışı Altay'ı çıldırdı! Tepkisi gündem oldu

Onana'nın kurtardığı penaltının ardından Altay Bayındır'ın büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

Onana'nın kurtarışı Altay'ı çıldırdı! Tepkisi gündem oldu

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan 27 yaşındaki Kamerunlu kalecinin yerine Altay'ın kaleyi teslim alması, uzun süredir yüksek sesle konuşuluyordu.

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