Villarreal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Villarreal - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. El Madrigal'de oynanacak Villarreal - Liverpool maçı için geri sayım devam ederken; Danny Makkelie yönetiminde oynanacak maçın detayları haberimizde...
VILLARREAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Villarreal - Liverpool maçı 3 Mayıs Salı günü saat 22:00'de Exxen'de ve TV8,5'ta canlı yayınlanacak.
VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER
- Rullİ
- Foyth
- Albiol
- Torres
- Estupinan
- Capoue
- Coquelin
- Parejo
- Lo Celso
- Chukwueze
- Dia
LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
- Alisson
- Alexander-Arnold
- Konate,
- Van Dijk
- Robertson
- Henderson
- Fabinho
- Thiago
- Salah
- Mane
- Diaz