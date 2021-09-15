Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Milan: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Liverpool - Milan: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında İngiltere devi Liverpool, sahasında İtalya devi Milan'ı konuk etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri maçı 3-2 kazanarak iyi bir başlangıç yapmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 00:13
Liverpool - Milan: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. B grubunda Avrupa'nın iki devi Liverpool ile Milan karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta ayakta kalan taraf Jürgen Klopp'un öğrencileri oldu. Liverpool maçı 3-2 kazandı.

Heyecan dolu karşılaşmada perdeyi 9. dakikada Tomori, kendi kalesine attığı golle açtı. İlk yarının son dakikalarına girilirken Milan, 42. dakikada Rebic ve 44. dakikada Diaz'ın golleriyle skoru biranda 2-1'e getirerek devreyi önde kapattı. İngiliz ekibi ikinci yarının hemen başına, 48. dakikada Mısırlı golcüsü Mohamed Salah ile durumu eşitlemeyi başardı. Mücadelede perdeyi Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson 69. dakikada kapattı.

Liverpool'da Mohamed Salah, 14. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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